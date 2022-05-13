Окупанти знову намагаються прорватися на територію "Азовсталі" (ФОТО)

Російські окупанти знову намагаються наземними шляхами прорватися на територію заводу "Азовсталь" у Маріуполі.

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Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Окупанти під прикриттям обстрілів намагаються наземним шляхом прорватися всередину заводу. Практично в прямому ефірі. Ситуація день у день стає складнішою", - написав Андрющенко.

Нагадаємо, українська влада веде дуже складні переговори щодо евакуації тяжко поранених бійців з "Азовсталі" в Маріуполі в обмін на полонених росіян.

11 травня Україна запропонувала РФ обміняти російських полонених на українських захисників, які зараз перебувають у "Азовсталі". Проте Росія блокує всі запропоновані варіанти евакуації військових з "Азовсталі".