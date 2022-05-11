Україна запропонувала Росії новий формат, як можна звільнити військових із "Азовсталі"

Віце-прем'єр-міністр–міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук заявила, що український уряд запропонував РФ обміняти російських полонених на українських захисників, які зараз перебувають на металокомбінаті "Азовсталь".

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"Ми вивозимо наших важкопоранених хлопців з "Азовсталі" гуманітарним коридором. Водночас віддаємо полонених росіян за стандартними правилами обміну військовополонених", - пояснила суть обміну Верещук .

Міністр зазначила, що наразі військовим шляхом деблокувати "Азовсталь" неможливо, у свою чергу українські військові, які там борються з окупантами, не згодні здатись у полон.

Тому варіант обміну, як вважає Верещук, хоч і не є ідеальним, але може бути робочим.

Нагадаємо, 7 травня всіх жінок, дітей та літніх людей евакуювали з "Азовсталі". Евакуація із заблокованого окупантами підприємства проводилася кілька днів за підтримки ООН та Червоного Хреста.

Проте на території заводу залишаються українські військові, які захищають територію підприємства від російських військ, що перевершують кількість. Серед українців багато поранених.