Российские оккупанты вывезли из Мариуполя уникальное медицинское оборудование

Российские оккупанты украли в мариупольской больнице уникальное оборудование и вывезли его во временно оккупированный Донецк.

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Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"В Донецк в хирургическое отделение клиники Калинина завезли очередную партию хирургического оборудования, украденного из мариупольской больницы №1. На этот раз для анестезии. Оборудование уникальное и было приобретено Мариуполем в 2021 году за несколько миллионов гривен", — отмечает он.

По словам Андрющенко, оно было в подарочной обертке путинской партии "Единая Россия".

"Что здесь скажешь — Донецк должен благодарить налогоплательщиков Мариуполя за значительное улучшение медицинского сервиса", — добавил Андрющенко.

Отметим, ранее советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что в результате российской агрессии за три месяца войны в Мариуполе погибли уже по меньшей мере 22 тысячи человек.

Отметим, в Мариуполе вода размывает могилы во дворах жилых домов, что может привести к эпидемической проблеме. В связи с этим местные жители обустраивают импровизированные колодцы, где могут найти воду, однако она непригодна для употребления.