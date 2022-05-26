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Российские оккупанты вывезли из Мариуполя уникальное медицинское оборудование
Российские оккупанты украли в мариупольской больнице уникальное оборудование и вывезли его во временно оккупированный Донецк.
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
"В Донецк в хирургическое отделение клиники Калинина завезли очередную партию хирургического оборудования, украденного из мариупольской больницы №1. На этот раз для анестезии. Оборудование уникальное и было приобретено Мариуполем в 2021 году за несколько миллионов гривен", — отмечает он.
По словам Андрющенко, оно было в подарочной обертке путинской партии "Единая Россия".Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Что здесь скажешь — Донецк должен благодарить налогоплательщиков Мариуполя за значительное улучшение медицинского сервиса", — добавил Андрющенко.
Отметим, ранее советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что в результате российской агрессии за три месяца войны в Мариуполе погибли уже по меньшей мере 22 тысячи человек.
Отметим, в Мариуполе вода размывает могилы во дворах жилых домов, что может привести к эпидемической проблеме. В связи с этим местные жители обустраивают импровизированные колодцы, где могут найти воду, однако она непригодна для употребления.