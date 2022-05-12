Российская армия с начала войны уничтожила 570 учреждений здравоохранения, - Зеленский

В Украине с начала широкомасштабного вторжения Российской Федерации было уничтожено 570 учреждений здравоохранения, а также полностью разрушено 101 больницу.

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Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в видеообращении.

"За время боевых действий с 24 февраля российские войска уничтожили 570 учреждений здравоохранения. Полностью уничтожили 101 больницу. Это глупость. Это варварство", - рассказал президент.

Также глава государства отметил, что такие действия России равны с самоуничтожением государства, на которое уже никто в мире не смотрит как на культурную нацию.

Напомним, в Луганской области оккупанты воруют и вывозят оборудование из больниц и школ. В частности, российские военные на территории оккупированной Кременной "освободили" помещения учебных заведений и больниц. Краденое спустя вывезли в страну-агрессор РФ.