Російська армія з початку війни знищила 570 закладів охорони здоров'я, - Зеленський

В Україні з початку широкомасштабного вторгнення Російської Федерації було знищено 570 закладів охорони здоров'я, а також повністю зруйновано 101 лікарню.

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Про це повідомив президент Володимир Зеленський у відеозверненні.

"За час бойових дій з 24 лютого російські війська знищили 570 закладів охорони здоров'я. Повністю знищили 101 лікарню. Це дурість. Це варварство", - розповів президент.

Також голова держави зазначив, що такі дії Росії рівні із самознищенням держави, на яку вже ніхто у світі не дивиться як на культурну націю.

Нагадаємо, на Луганщині окупанти крадуть та вивозять обладнання з лікарень та шкіл. Зокрема, російські військові на території окупованої Кремінної "звільнили" приміщення навчальних закладів та лікарень. Крадене згодом вивезли в країну-агресор РФ.