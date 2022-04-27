"Хотіли добити поранених": окупанти обстріляли лікарню у Сєвєродонецьку, є загибла

Російські війська 27 квітня обстріляли лікарню у Сєвєродонецьку, внаслідок чого загинула жінка. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook начальник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

"В області залишилося лише дві лікарні, які функціонують, — у Сєвєродонецьку та Лисичанську. Сьогодні орки умисно відкрили вогонь по медичному закладу обласного центру. Росіяни знали, що лікарня не порожня, там були пацієнти в різних станах разом з лікарями, і це їх не зупинило. Фактично орки хотіли добити поранених та вбити тих, хто допомагає місцевим виживати, — лікарів", — написав він.

За словами голови області, будівля лікарні зазнала значних пошкоджень: постраждало кілька поверхів, проте лікарі продовжують рятувати місцевих мешканців.

"Одна жінка загинула. Їй неодноразово пропонували евакуацію. Тим не менш, лікарня продовжує рятувати життя мирного населення. Ми не можемо дозволити собі залишити людей без медичної допомоги", — зазначив він.

Раніше в середу Гайдай повідомив, що населені пункти Гірської громади зазнають безперервного обстрілу з РСЗВ "Град" з боку російських окупаційних військ.

"Орки вже знищили електропідстанцію. Хоча громада частково знеструмлена вже впродовж багатьох тижнів. Зруйновані житлові квартали, знайдено одного загиблого. Чекаємо тиші, аби почати пошуки імовірних жертв та обстежити руйнування", — написав він.

<div><br></div>

Нагадаємо, що 25 квітня Гайдай оголосив, що російські війська окупували повністю зруйноване їхніми авіаударами селище Новотошківське, яке належить до Горської громади.