Російські війська двічі обстріляли фосфорними снарядами Авдіївку (ФОТО)

Начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомляє, що російські війська в останню добу під час обстрілів Авдіївки двічі застосували фосфорні снаряди. Про це він написав на своїх сторінках у соцмережах.

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"Спершу – вчора ввечері в районі коксохімічного заводу, а сьогодні зранку – у центрі міста. Внаслідок цих обстрілів у місті зайнялося декілька пожеж", — повідомив голова області.

За його словами, слідом за другим обстрілом окупанти нанесли по Авдіївці авіаудар, поціливши у багатоповерхівку. Відомо щонайменше про одного пораненого.

"Крім того, Збройні сили України відбили спробу прориву російських військ на цьому напрямку. ЗСУ тримають стрій, а всі злочини росіян проти мирних українців ретельно фіксуємо!" — додав Кириленко.

Нагадаємо, що напередодні голова Донецької ОВА повідомляв про ракетні удари по Авдіївці. Крім того, відомо про обстріли з постраждалими в населених пунктах Мар'їнка, Нью-Йорк, Травневе та Велика Новосілка.

За даними штабу Операції об'єднаних сил, минулої доби в Донецькій та Луганській областях українські захисники відбили загалом дев'ять атак російських військ. У ході боїв ЗСУ знищили, зокрема, 9 танків та 11 артилерійських систем.

Зазначимо також, що раніше українська влада вже неодноразово повідомляла про застосування російською армією фосфорних боєприпасів у різних містах, зокрема під час обстрілу Попасної та Рубіжного Луганської області, Гуляйполя Запорізької області та Ірпеня Київської області.