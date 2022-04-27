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Российские войска дважды обстреляли фосфорными снарядами Авдеевку (ФОТО)

обстрел авдеевки
Фото: Facebook/pavlokyrylenko.donoda

Начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщает, что российские войска в последние сутки в ходе обстрелов Авдеевки дважды применили фосфорные снаряды. Об этом он написал на своих страницах в соцсетях.

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"Сначала – вчера вечером в районе коксохимического завода, а сегодня утром – в центре города. В результате этих обстрелов в городе вспыхнуло несколько пожаров", — сообщил глава области.

По его словам, вслед за вторым обстрелом оккупанты нанесли по Авдеевке авиаудар, попав в многоэтажку. Известно по меньшей мере об одном раненом.

Фото 2 — Российские войска дважды обстреляли фосфорными снарядами Авдеевку (ФОТО)
Фото: Facebook/pavlokyrylenko.donoda
Фото 3 — Российские войска дважды обстреляли фосфорными снарядами Авдеевку (ФОТО)
Фото: Facebook/pavlokyrylenko.donoda
Фото 4 — Российские войска дважды обстреляли фосфорными снарядами Авдеевку (ФОТО)
Фото: Facebook/pavlokyrylenko.donoda
Фото 5 — Российские войска дважды обстреляли фосфорными снарядами Авдеевку (ФОТО)
Фото: Facebook/pavlokyrylenko.donoda
Фото 6 — Российские войска дважды обстреляли фосфорными снарядами Авдеевку (ФОТО)
Фото: Facebook/pavlokyrylenko.donoda
Фото 7 — Российские войска дважды обстреляли фосфорными снарядами Авдеевку (ФОТО)
Фото: Facebook/pavlokyrylenko.donoda
Фото 8 — Российские войска дважды обстреляли фосфорными снарядами Авдеевку (ФОТО)
Фото: Facebook/pavlokyrylenko.donoda
Фото 9 — Российские войска дважды обстреляли фосфорными снарядами Авдеевку (ФОТО)
Фото: Facebook/pavlokyrylenko.donoda

"Кроме того, Вооруженные силы Украины отразили попытку прорыва российских войск на этом направлении. ВСУ держат строй, а все преступления россиян против мирных украинцев тщательно фиксируем!" — добавил Кириленко.

Напомним, что накануне глава Донецкой ОВА сообщал о ракетных ударах по Авдеевке. Кроме того, известно об обстрелах с пострадавшими в населенных пунктах Марьинка, Нью-Йорк, Травневое и Великая Новоселка.

По данным штаба Операции объединенных сил, за минувшие сутки в Донецкой и Луганской областях украинские защитники отбили в целом девять атак российских войск. В ходе боев ВСУ уничтожили, в частности, 9 танков и 11 артиллерийских систем.

Отметим также, что ранее украинские власти уже неоднократно сообщали о применении российской армией фосфорных боеприпасов по различными городам, в частности при обстреле Попасной и Рубежного Луганской области, Гуляйполя Запорожской области и Ирпеня Киевской области.

Автор:
Тимофей Беспятов