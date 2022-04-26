Войска РФ нанесли ракетные удары по Авдеевке, в других населенных пунктах есть погибшие от обстрелов — ДонОВА

Российские войска нанесли ракетные авиаудары по Авдеевке, в результате которых пострадали городская больница, школа и жилые многоэтажки. Об этом сообщил на своих страницах в соцсетях начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Кроме того, по его словам, стабильно напряженная обстановка на Марьинском направлении, где Вооруженные силы Украины отбили очередную попытку наступления оккупационных войск.

"В то же время россияне обстреляли Красногоровку, повредили трансформатор и оставили город без электричества. Ремонтники сразу приступили к восстановлению, и в настоящее время электроснабжение уже удалось восстановить", — сообщил Кириленко.

В целом, по его словам, обстрелы во вторник продолжаются практически по всей линии фронта. Известно по меньшей мере о двух погибших в поселках Нью-Йорк и Травневое, а также о шести раненых в Марьинке, Великой Новоселке, Нью-Йорке и Лимане.

Кроме того, Кириленко сообщил, что только за 25 апреля российские войска нанесли 35 авиаударов по заводу "Азовсталь" в Мариуполе, где находятся, в частности, около 1 тысячи гражданских лиц.

"И в таких условиях мы не прекращаем попытки освободить наших людей из блокадного города – и гражданских, и военных. Защитники Мариуполя должны выжить, иначе ни о каких переговорах с Россией не может быть и речи! Геноцид украинского народа в Мариуполе никогда не забудем и не простим", — подчеркнул он.

Напомним также, что в соседней Луганской области продолжаются бои за контроль над агломерацией Северодонецка и районом города Попасная. В частности, 25 апреля там зафиксировано 17 обстрелов. При этом накануне власти признали потерю полностью разрушенного российскими авиаударами поселка Новотошковское.