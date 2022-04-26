Восстановить электроснабжение трети Донецкой области невозможно, — ДТЭК

Более 30% потребителей в Донецкой области отключены от электроснабжения, и восстановление снабжения невозможно. Об этом в интервью изданию "Экономическая правда" сказал генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

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"Самая серьезная ситуация с разрушениями связана как раз с сетями. Прежде всего, это "ДТЭК Донецкие электрические сети". Вы знаете всю катастрофу, которая происходит в Мариуполе и других районах Донецкой области. Сегодня там более 30% потребителей без электроэнергии, восстановить их снабжение невозможно", — сказал Тимченко.

По его словам, энергетики много раз пытались восстановить линии, подстанции Мариуполя, привезти гуманитарную помощь, но все это безрезультатно. Следующий по уровню проблем за Донецкой областью — север Киевской области.

Тимченко добавил, что на шахте "Белозерская" в Донецкой области не ведется добыча по причине недостатка персонала и опасности подвоза туда людей. Зеленая генерация ДТЭК не разрушена, но электростанции находятся на временно оккупированной территории.

Напомним, 25 февраля из-за обстрелов армией РФ вся Луганская область осталась без электричества. В частности, российские оккупанты обесточили новую Кременскую подстанцию ​​напряжением 500 кВ.