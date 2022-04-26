Відновити електропостачання третини Донецької області неможливо, - ДПЕК

Понад 30% споживачів У Донецькій області відключено від електропостачання та відновлення постачання неможливе. Про це в інтерв'ю виданню Економічна Правда сказав генеральний директор ДПЕК Максим Тимченко.

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"Найсерйозніша ситуація з руйнуваннями пов'язана саме з мережами. Насамперед, це "ДТЕК Донецькі електричні мережі". Ви знаєте всю катастрофу, що відбувається в Маріуполі та інших районах Донецької області. Сьогодні там понад 30% споживачів без електроенергії, відновити їхнє постачання неможливо", - сказав Тимченко.

За його словами, енергетики багато разів намагалися відновити лінії, підстанції Маріуполя, привезти гуманітарну допомогу, але це безрезультатно. Наступний за рівнем проблем за Донецькою областю – північ Київської області.

Тимченко додав, що на шахті "Білозерська" в Донецькій області не ведеться видобуток через брак персоналу та небезпеку підвезення туди людей. Зелена генерація ДПЕК не зруйнована, але електростанції знаходяться на тимчасово окупованій території.

Нагадаємо, 25 лютого через обстріл армією РФ вся Луганська область залишилася без електрики. Зокрема російські окупанти знеструмили нову Кремінську підстанцію напругою 500 кВ.