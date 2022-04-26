Війська РФ завдали ракетних ударів по Авдіївці, в інших населених пунктах є загиблі від обстрілів — ДонОВА

Російські війська завдали ракетних авіаударів по Авдіївці, внаслідок яких постраждали міська лікарня, школа та житлові багатоповерхівки. Про це повідомив на своїх сторінках у соцмережах начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

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Крім того, за його словами, стабільно напруженою є ситуація на Мар'їнському напрямку, де Збройні сили України відбили чергову спробу наступу окупаційних військ.

"Натомість росіяни обстріляли Красногорівку, пошкодили трансформатор та залишили місто без електрики. Ремонтники одразу приступили до відновлення і на даний час електропостачання вже вдалося відновити", — повідомив Кириленко.

Загалом, за його словами, обстріли у вівторок тривають практично по всій лінії фронту. Відомо щонайменше про двох загиблих — у селищах Нью-Йорк і Травневе, а також про шістьох поранених у Мар'їнці, Великій Новосілці, Нью-Йорку та Лимані.

Крім того, Кириленко повідомив, що тільки за 25 квітня російські війська завдали 35 авіаударів по заводу "Азовсталь" у Маріуполі, де знаходяться, зокрема, близько 1 тисячі цивільних осіб.

"І в таких умовах ми не припиняємо спроб визволити наших людей із блокадного міста – і цивільних, і військових. Оборонці Маріуполя повинні вижити, інакше ні про які переговори з Росією не може бути й мови! Геноцид українського народу в Маріуполі ніколи не забудемо і не пробачимо", — наголосив він.

Нагадаємо також, що у сусідній Луганській області тривають бої за контроль над агломерацією Сєвєродонецька та районом міста Попасна. Зокрема 25 квітня там зафіксовано 17 обстрілів. При цьому напередодні влада визнала втрату повністю зруйнованого російськими авіаударами селища Новотошківське.