На Луганщині за добу зафіксовано 17 обстрілів населених пунктів, є загиблі

Головне управління поліції Луганської області зафіксувало упродовж 25 квітня 17 обстрілів населених пунктів. Як йдеться у повідомленні відомства, внаслідок обстрілів з боку російських окупаційних військ є загиблі та поранені місцеві жителі (їх чисельність не уточнюється), пошкоджено та зруйновано приватні будинки.

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Крім того, 25 квітня під час евакуації мешканців Рубіжного потрапив під ворожий артилерійський обстріл автобус. Його пошкоджено, проте ніхто з громадян не постраждав.

Також повідомляється, що за минулу добу в поліцію надійшло шість звернень щодо розшуку безвісти зниклих і три повідомлення за фактами мародерств: двоє чоловіків викрито правоохоронцями, одного з них спіймано на місці злочину.

Крім цього, поліція повідомляє, що в області залишаються знеструмленими 36 населених пунктів – 24 повністю та 12 частково. Без газопостачання зараз 46 населених пунктів – 39 повністю та сім частково.

Нагадаємо, що 25 квітня російською армією було знеструмлено підстанцію біля міста Кремінна, через що залишилися без електропостачання всі населені пункти області під українським контролем. Саму Кремінну окупанти захопили ще 18 квітня.

Як уточнив на своїй сторінці у Facebook голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, окупанти обстріляли напередодні "майже повністю зруйновану" Попасну, Лисичанськ та населені пункти Горської громади.

Він наголосив, що цивільним небезпечно перебувати у всіх вільних містах області, оскільки ворог цілеспрямовано обстрілює житлові райони, і врятуватися можна лише евакуювавшись.

26 квітня збір мешканців для організованого виїзду до залізничних вокзалів проводитиметься у таких місцях:

- Лисичанськ, вулиця Сосюри, 324, ДСНС

– Лисичанськ, квартал 40-річчя Перемоги, 15

- Привілля, центральна площа

- Сєвєродонецьк, проспект Хіміків, 28, палац культури

- Рубіжне, вулиця Чехова, 11, палац культури "Південний"

- Гірське, вулиця Гагаріна, 13-А, будинок культури "Україна"

- Попасна, вулиця Миру, 155 та 142.

Глава області також закликав мешканців Кремінної не намагатися прорватися з міста самостійно, а чекати на "покращення ситуації".

26 квітня, за його словами,тривають позиційні бої в Рубіжному та Попасній, також гарячою точкою є село Оріхове (між Гірським та Новотошківським). Останнє селище, нагадаємо, напередодні було захоплене окупантами.