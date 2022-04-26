Оккупанты обстреливают Луганскую область: враг пытается захватить Попасную

В Луганской области продолжаются бои в Попасной и Рубежном. За сутки в регионе зафиксировано 17 обстрелов.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

По его словам, больше всего пострадали Попасная, Лисичанск, Горская громада.

"Четыре мощных артиллерийских атаки выдержала Попасная, две – Лисичанск. Есть повреждения двух домов в Лисичанске, двух – в Попасной, по меньшей мере, одного – в Горском. Информацию о вероятных жертвах проверяем", — сообщил Гайдай.

По его словам, продолжаются боевые действия в районе Рубежного, противник пытается захватить Попасную, продолжаются бои.

Напомним, российские оккупанты обесточили новую Кременскую подстанцию ​​напряжением 500 кВ, из-за чего вся Луганская область осталась без света.

Украинские власти также подтвердили потерю поселка Новотошковское, который оказался полностью разрушен в результате российских бомбардировок.

Отметим, из-за войны России против Украины в Луганской области осталось около 20% населения.