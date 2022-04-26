Окупанти обстрілюють Луганську область: ворог намагається захопити Попасну

У Луганській області тривають бої у Попасній та Рубіжному. За добу у регіоні зафіксовано 17 обстрілів.

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Про це повідомив голова Луганської обласної воєнної адміністрації Сергій Гайдай.

За його словами, найбільше постраждали Попасна, Лисичанськ, Гірська громада.

"Чотири потужні артилерійські атаки витримала Попасна, дві – Лисичанськ. Є пошкодження двох будинків у Лисичанську, двох – у Попасній, щонайменше одного – у Горському. Інформацію про ймовірні жертви перевіряємо", — повідомив Гайдай.

За його словами, продовжуються бойові дії в районі Рубіжного, противник намагається захопити Попасну, продовжуються бої.

Нагадаємо, російські окупанти знеструмили нову Кремінську підстанцію напругою 500 кВ, через що вся Луганська область залишилася без світла.

Українська влада також підтвердила втрату селища Новотошківське, яке виявилося повністю зруйновано внаслідок російських бомбардувань.

Зазначимо, через війну Росії проти України в Луганській області залишилося близько 20% населення.