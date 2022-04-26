В Луганской области за сутки зафиксировано 17 обстрелов населенных пунктов, есть погибшие

Главное управление полиции Луганской области зафиксировало в течение 25 апреля 17 обстрелов населенных пунктов. Как говорится в сообщении ведомства, в результате обстрелов со стороны российских оккупационных войск есть погибшие и раненые местные жители (их численность не уточняется), повреждены и разрушены частные дома.

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Кроме того, 25 апреля во время эвакуации жителей Рубежного попал под вражеский артиллерийский обстрел автобус. Он поврежден, однако никто из граждан не пострадал.

Также сообщается, что за прошедшие сутки в полицию поступило шесть обращений о розыске без вести пропавших и три сообщения по фактам мародерств: двое мужчин разоблачены правоохранителями, один из них пойман с поличным.

Помимо этого, полиция сообщает, что в области остаются обесточенными 36 населенных пунктов – 24 полностью и 12 частично. Без газоснабжения сейчас 46 населенных пунктов – 39 полностью и семь частично.

Напомним, что 25 апреля российской армией была обесточена подстанция около города Кременная, из-за чего остались без электроснабжения все оставшиеся населенные пункты области. Саму Кременную, которая была самым западным городом региона, остававшимся под украинским контролем, оккупанты захватили еще 18 апреля.

Как уточнил на своей странице в Facebook глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, оккупанты обстреляли накануне "почти полностью разрушенную" Попасную, Лисичанск и населенные пункты Горской общины.

Он подчеркнул, что гражданским опасно находиться во всех свободных городах области, поскольку враг целенаправленно обстреливает жилые районы, и спастись можно лишь эвакуировавшись.

26 апреля сбор жителей для организованного выезда к железнодорожным вокзалам будет производиться в следующих местах:

- Лисичанск, улица Сосюры, 324, ГСЧС,

- Лисичанск, квартал 40-летия Победы, 15,

- Приволье, центральная площадь,

- Северодонецк, проспект Химиков, 28, дворец культуры,

- Рубежное, улица Чехова, 11, дворец культуры "Южный",

- Горское, улица Гагарина, 13-А, дом культуры "Украина",

- Попасная, улица Мира, 155 и 142.

Глава области также призвал жителей Кременной не пытаться прорваться из города самостоятельно, а ждать "улучшения ситуации".

26 апреля, по его словам, продолжаются позиционные бои в Рубежном и Попасной, также горячей точкой является село Орехово (между Горским и Новотошковским). Последний поселок, напомним, накануне был захвачен оккупантами.