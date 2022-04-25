Через обстріл армією РФ вся Луганська область залишилася без світла

Проте енергетики знайшли спосіб підключити вцілілі підстанції, тому подачу електрики відновлять.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Російські окупанти знеструмили нову Кремінську підстанцію напругою 500 кВ, через що вся область залишилася без світла. Про це повідомив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.

"Нещодавно побудована поблизу Кремінної електропідстанція знеструмлена російською армією 25 квітня. Без електроенергії усі населені пункти Луганщини. Опрацьовуємо альтернативні варіанти підключення області", — написав голова Луганської області Сергій Гайдай.

За його словами, ця підстанція напругою 500 кВ у мирний час обслуговувала більшу частину міст і сіл області. Також раніше електроенергія надходила з Луганської ТЕС у місті Щастя. Трансформаторні блоки останньої зруйновані ворогом, полагодити їх росіяни не в змозі. Тому досі підстанція у Кремінній залишалася єдиним джерелом постачання електроенергії до будинків луганчан.

Згодом Гайдай додав, що енергетики виявили схему підключення області. Триває подача напруги на вцілілі підстанції.

Сергій зазначив, що до Кремінської підстанції дістатися неможливо через обстріли. Але енергетики знайшли спосіб підключити вцілілі підстанції, тому подачу електроенергії незабаром відновлять.

"Необхідна для потреб населення міст і сіл Луганщини напруга подаватиметься за іншою схемою через потужні електропідстанції, що залишилися в роботі на території області. Наразі йде подача напруги на ці вцілілі підстанції. Незабаром світло повернеться до будинків наших жителів. Дістатися до пошкоджень" лінії електропередачі, що забезпечує Кремінську ПС 500 кВ, зараз неможливо через активні бойові дії", — зазначив він.

Нагадаємо, що українці платитимуть за електроенергію за поточними тарифами ще щонайменше півроку. Кабмін продовжив дію спеціальних зобов'язань щодо забезпечення електроенергією населення до 31 жовтня.