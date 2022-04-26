На Донбассе ВСУ за сутки уничтожили 65 единиц техники и артсистем

За сутки в Донецкой и Луганской областях украинские защитники отбили 9 атак российских войск, при этом враг понес значительные потери живой силы и техники. Об этом сообщает штаб ООС.

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В ходе боев ВСУ уничтожили 9 танков, 11 артиллерийских систем, 7 единиц спецтехники, 14 единиц бронированной, 3 боевые бронированные машины, 4 топливозаправщика, 16 единиц автомобильной техники, и одну зенитную установку.

Подразделения противовоздушной обороны за сутки сбили 3 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".

Напомним, российские военные проводят наступательную операцию в Донецкой и Луганской областях, пытаясь окружить и разгромить войска ООС.

Противник продолжает наносить на Донбассе ракетно-бомбовые удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры.

Так, на Пасху, 24 апреля, российские оккупанты убили двоих детей в Очеретинской громаде Донецкой области.