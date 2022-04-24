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В Донецкой области на Пасху российские оккупанты убили двоих детей
На Пасху, 24 апреля, российские оккупанты убили двоих детей Очеретинской громады Донецкой области.
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
"Жизнь двоих детей из Очеретинской громады забрали российские оккупанты в это пасхальное утро. Дом на улице Мира, где жила их семья, был разрушен, девочки 14 и 5 лет погибли. За преступления, которые творят оккупанты на нашей земле, им не будет прощения — не от Бога, не от людей", — заявил он.
Глава области также в очередной раз призвал земляков эвакуироваться из прифронтовой зоны.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Берегите жизнь – свою и своих детей. Именно это, а не обжитые квартиры и дома, является самой высокой ценностью. Все разрушенное восстановим. Главное – остановить орду. А гражданским – выжить", – подчеркнул Кириленко.