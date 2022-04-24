В Донецкой области на Пасху российские оккупанты убили двоих детей

На Пасху, 24 апреля, российские оккупанты убили двоих детей Очеретинской громады Донецкой области.

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Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"Жизнь двоих детей из Очеретинской громады забрали российские оккупанты в это пасхальное утро. Дом на улице Мира, где жила их семья, был разрушен, девочки 14 и 5 лет погибли. За преступления, которые творят оккупанты на нашей земле, им не будет прощения — не от Бога, не от людей", — заявил он.

Глава области также в очередной раз призвал земляков эвакуироваться из прифронтовой зоны.

"Берегите жизнь – свою и своих детей. Именно это, а не обжитые квартиры и дома, является самой высокой ценностью. Все разрушенное восстановим. Главное – остановить орду. А гражданским – выжить", – подчеркнул Кириленко.