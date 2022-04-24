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На Донеччині на Великдень російські окупанти вбили двох дітей
На Великдень, 24 квітня, російські окупанти вбили двох дітей Очеретинської громади Донецької області.
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Про це повідомив голова Донецької ОВ Павло Кириленко.
"Життя двох дітей з Очеретинської громади забрали російські окупанти цього великоднього ранку. Будинок на вулиці Миру, де жила їхня родина, був зруйнований, дівчата 14 і 5 років загинули. За злочини, які творять окупанти на нашій землі, їм не буде прощення — не від Бога, не від людей", - заявив він.
Глава області також вкотре закликав земляків евакуюватись із прифронтової зони.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"Бережіть життя – своє та своїх дітей. Саме це, а не обжиті квартири та будинки, є найвищою цінністю. Все зруйноване відновимо. Головне – зупинити орду. А громадянським – вижити", – наголосив Кириленко.