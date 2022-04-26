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На Донбасі ЗСУ за добу знищили 65 одиниць техніки та артсистем
За добу у Донецькій та Луганській областях українські захисники відбили 9 атак російських військ, при цьому ворог зазнав значних втрат живої сили та техніки. Про це повідомляє штаб ООС.
У ході боїв ЗСУ знищили 9 танків, 11 артилерійських систем, 7 одиниць спецтехніки, 14 одиниць броньованої, 3 бойові броньовані машини, 4 паливозаправники, 16 одиниць автомобільної техніки та одну зенітну установку.
Підрозділи протиповітряної оборони за добу збили 3 безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10".
Нагадаємо, російські військові проводять наступальну операцію в Донецькій та Луганській областях, намагаючись оточити та розгромити війська ООС.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Противник продовжує завдавати на Донбасі ракетно-бомбових ударів по об'єктах військової та цивільної інфраструктури.
Так, на Великдень, 24 квітня, російські окупанти вбили двох дітей в Очеретинській громаді на Донеччині.