На Донбасі ЗСУ за добу знищили 65 одиниць техніки та артсистем

За добу у Донецькій та Луганській областях українські захисники відбили 9 атак російських військ, при цьому ворог зазнав значних втрат живої сили та техніки. Про це повідомляє штаб ООС.

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У ході боїв ЗСУ знищили 9 танків, 11 артилерійських систем, 7 одиниць спецтехніки, 14 одиниць броньованої, 3 бойові броньовані машини, 4 паливозаправники, 16 одиниць автомобільної техніки та одну зенітну установку.

Підрозділи протиповітряної оборони за добу збили 3 безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10".

Нагадаємо, російські військові проводять наступальну операцію в Донецькій та Луганській областях, намагаючись оточити та розгромити війська ООС.

Противник продовжує завдавати на Донбасі ракетно-бомбових ударів по об'єктах військової та цивільної інфраструктури.

Так, на Великдень, 24 квітня, російські окупанти вбили двох дітей в Очеретинській громаді на Донеччині.