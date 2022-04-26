Войска РФ пытаются окружить украинскую группировку на Донбассе — Генштаб ВСУ

Российские военные проводят наступательную операцию в Донецкой и Луганской областях, пытаясь окружить и разгромить войска ООС, сообщает Генштаб ВСУ.

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Основной целью остается оцепление и разгром группировки Объединенных сил, установление полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и обеспечение сухопутного коридора с оккупированным Крымом.

Противник продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры.

На Изюмском направлении враг проводит наступление в направлении Барвенково.

На Донецком направлении войска РФ ведут активные действия практически по всей линии столкновения. Основные усилия они сосредоточили на Рубежного, Попасной, Марьинки и предпринимают попытки окружить украинские подразделения.

Для развития наступления в направлении населенного пункта Лиман россияне наращивают группировку войск. Оккупанты также продолжают блокировать подразделения наших войск в районе завода "Азовсталь".

Напомним, в течение последних дней российские войска усиленно пытаются установить полный контроль над территорией Донецкой и Луганской областей, а также обеспечить сухопутный коридор в оккупированный Крым, но украинские войска сдерживают атаки врага.

Напомним, на Пасху, 24 апреля, российские оккупанты убили двоих детей в Очеретинской громаде Донецкой области.