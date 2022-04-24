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Войска РФ продолжают попытки наступления на Донбассе — Генштаб
Российские войска пытаются установить полный контроль над территорией Донецкой и Луганской областей, а также обеспечить сухопутный коридор оккупированный Крым, но украинские войска сдерживают атаки врага. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
На Мариупольском направлении захватчики продолжают боевые действия в районе "Азовстали" и наносят авиационные удары по объектам гражданской инфраструктуры.
На Северодонецком направлении россияне безуспешно атаковал в направлении Лимана и Яцковки. Оккупанты установили контроль над частью населенного пункта Заречное. Войска РФ пытались закрепиться в районах Рубежного, но успеха не добились.
На Кураховском направлении враг безуспешно пытался наступать в направлении населенных пунктов Новомихайловка и Марьинка.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Идет перегруппировка подразделений Центрального военного округа из районов восстановления боеспособности в восточные области Украины", — сообщают в ВСУ.
Также враг перебрасывает вооружение и военную технику в район Купянска. Оккупанты продолжают частично блокировать Харьков.
Напомним, на Пасху, 24 апреля, российские оккупанты убили двоих детей Очеретинской громады Донецкой области.
А на оккупированных территориях Харьковской области развертывается широкое волонтерское движение. Люди продолжают самоорганизовываться ради взаимопомощи, чем удивляют находящихся на захваченных территориях оккупантов.