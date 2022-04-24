Війська РФ продовжують спроби наступу на Донбасі - Генштаб

Російські війська намагаються встановити повний контроль за територією Донецької та Луганської областей, а також забезпечити сухопутний коридор в окупований Крим, але українські війська стримують атаки ворога. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

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На Маріупольському напрямку загарбники продовжують бойові дії в районі "Азовсталі" та завдають авіаційних ударів по об'єктам цивільної інфраструктури.

На Сєвєродонецькому напрямку росіяни безуспішно атакували у напрямі Лимана та Яцківки. Окупанти встановили контроль за частиною населеного пункту Зарічне. Війська РФ намагалися закріпитися в районах Рубіжного, але успіху не досягли.

На Курахівському напрямку ворог безуспішно намагався наступати у напрямку населених пунктів Новомихайлівка та Мар'їнка.

"Йде перегрупування підрозділів Центрального військового округу з районів відновлення боєздатності у східні області України", - повідомляють у ЗСУ.

Також ворог перекидає озброєння та військову техніку у район Куп'янська. Окупанти продовжують частково блокувати Харків.

Нагадаємо, на Великдень, 24 квітня, російські окупанти вбили двох дітей Очеретинської громади Донецької області.

А на окупованих територіях Харківської області розгортається широкий волонтерський рух. Люди продовжують самоорганізовуватися заради взаємодопомоги, чим дивують окупантів, що знаходяться на захоплених територіях.