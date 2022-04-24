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Росія зірвала відкриття гуманітарного коридору з Маріуполя на Великдень
У неділю, 24 квітня, гуманітарний коридор із Маріуполя відкрити не вдалося. Про це міністр із реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила в ефірі телемарафону.
За словами Верещук, Росія не підтвердила гарантії режиму припинення вогню.
"Ми вже не просимо, ми вимагаємо від ООН забезпечити режим припинення вогню та відкриття гуманітарного коридору і з "Азовсталі", і з Маріуполя загалом», - сказала міністр.
Вона вважає, що це питання має порушити генсек ООН Антоніу Гутерріш під час візиту до РВ.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"Головне, що може зробити ООН і не можуть зробити інші - це відкрити гуманітарний коридор", - наголосила Верещук.
Нагадаємо, на маріупольському комбінаті "Азовсталь" перебувають близько 1000 цивільних та 500 поранених військових.
При цьому окупанти не припиняють завдавати ударів по "Азовсталі".