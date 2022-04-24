Россия сорвала открытие гуманитарного коридора из Мариуполя на Пасху

В воскресенье, 24 апреля, гуманитарный коридор из Мариуполя открыть не удалось. Об этом министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила в эфире телемарафона.

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Вице-премьер-министр Ирина Верещук говорит, что Организация Объединенных Наций должна обеспечить гуманитарный коридор из заблокированного российскими войсками Мариуполя.

По словам Верещук, Россия не подтвердила гарантию режима прекращения огня.

"Мы уже не просим, ​​мы требуем от ООН обеспечить режим прекращения огня и открытия гуманитарного коридора и из "Азовстали", и из Мариуполя в целом», — сказала министр.

Она считает, что этот вопрос должен поднять генсек ООН Антониу Гутерриш во время визита в РВ.

«Главное, что может сделать ООН и не могут сделать другие – это открыть гуманитарный коридор", — подчеркнула Верещук.

Напомним, на мариупольском комбинате "Азовсталь" находятся около 1000 гражданских и 500 раненых военных.

При этом оккупанты не прекращают наносить удары по "Азовстали".