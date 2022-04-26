Війська РФ намагаються оточити українське угруповання на Донбасі — Генштаб ЗСУ

Російські військові проводять наступальну операцію в Донецькій та Луганській областях, намагаючись оточити та розгромити війська ООС, повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Основною метою залишається оточення та розгром угруповання Об'єднаних сил, встановлення повного контролю над територією Донецької та Луганської областей та забезпечення сухопутного коридору з окупованим Кримом.

Противник продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів по об'єктах військової та цивільної інфраструктури.

На Ізюмському напрямку ворог проводить наступ у напрямку Барвінкового.

На Донецькому напрямку війська РФ проводять активні дії практично по всій лінії зіткнення. Основні зусилля вони зосередили на Рубіжному, Попасній, Мар'їнці та роблять спроби оточити українські підрозділи.

Для розвитку наступу у напрямі населеного пункту Лиман росіяни нарощують угруповання військ. Окупанти також продовжують блокувати підрозділи наших військ у районі заводу "Азовсталь".

Нагадаємо, протягом останніх днів російські війська посилено намагаються встановити повний контроль над територією Донецької та Луганської областей, а також забезпечити сухопутний коридор до окупованого Криму, але українські війська стримують атаки ворога.

Нагадаємо, на Великдень, 24 квітня, російські окупанти вбили двох дітей Очеретинської громади Донецької області.