"Кожен транш військової допомоги наближає нас до миру в Європі", - Рєзніков на авіабазі "Рамштайн"

У Німеччині на авіабазі "Рамштайн" відбулася зустріч міністрів оборони близько 40 країн, у ній брав участь і голова українського відомства Олексій Рєзніков, про що він заявив у Twitter.

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"Передав повідомлення від України західним партнерам на авіабазі "Рамштайн": кожен транш військової допомоги наближає нас до миру в Європі, зміцнює безпеку у світі, зміцнює справедливість та нашу спільну перемогу над Росією", – сказав Резніков.

Він наголосив, що Україні потрібна "велика кількість сучасної важкої зброї".

Рєзніков також подякував партнерам та висловив упевненість, що допомога Україні продовжиться.

За його словами, є необхідність у системах протиповітряної оборони, безпілотниках, артилерійських системах, реактивних системах залпового вогню та танках, бронетранспортерах, бойових машинах піхоти, літаках та протикорабельних ракетах.

Засідання міжнародної Консультативної групи з питань оборони України скликав міністр оборони США Ллойд Остін.

Сполучені Штати Америки відправлять до України у квітні зенітні комплекси Stinger, протитанкові ракетні комплекси Javelin та інше обладнання.

А Німеччина має намір поставити Україні зенітні комплекси Gepard.