Германия планирует поставить Украине зенитные комплексы Gepard, — СМИ

Германия на встрече представителей более 20 стран на военной базе "Рамштайн", которая состоится сегодня, 26 апреля, пообещает поставить Украине зенитные комплексы Gepard.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщает немецкое издание Spiegel.

По данным издания, федеральный министр обороны Кристин Ламбрехт хочет увеличить поставки оружия в Украину.

Кроме того, как пишет Spiegel, украинские солдаты будут обучаться управлению немецкой самоходной артиллерийской установкой Panzerhaubitze 2000, которую Нидерланды хотят поставить украинской армии.

Такими действиями немецкое правительство хочет попытаться смягчить резкую критику Германии по поводу поставок оружия Украине.

Поставки систем Gepard Украине обсуждались уже давно. Компания KraussMaffei Wegmann (KMW) еще в феврале объявила, что у нее есть около 50 единиц оружия, которое можно поставить в Украину. Соответствующее предложение было сделано федеральному правительству.

Отметим, Gepard — немецкая зенитная самоходная установка. Она предназначена для прикрытия сухопутных войск, уничтожения воздушных целей на наклонных дальностях от 100 м до 4 км и на высотах до 3 км, летящих со скоростью до 350-400 м/с, а также наземных (надводных) целей на дальности до 4500 метров с места, с короткой остановки и в движении. Эксплуатируется с 1976 года.

Отметим, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что он ответил отказом на просьбу Украины передать тяжелое вооружение, потому что видит угрозу вторжения России в страны-члены НАТО, в том числе в Германию.

Также Министерство обороны Германии исключило все тяжелое вооружение из списка, направленного Украиной.

Ранее в Германии заявляли, что вместо прямых поставок тяжёлых вооружений Киеву современные танки передадут странам Восточной Европы, а те отправят Украине свое вооружение времен СССР.

Напомним, более 20 стран подтвердили свое участие в конференции, на которой обсудят поддержку Украины. Она состоится 26 апреля на базе ВВС США "Рамштайн" в Германии.