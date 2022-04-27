"Хотели добить раненых": оккупанты обстреляли больницу в Северодонецке, есть погибшая

Российские войска 27 апреля обстреляли больницу в Северодонецке, в результате чего погибла женщина. Об этом сообщил на своей странице в Facebook начальник Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

"В области осталось только две больницы, которые функционируют, — в Северодонецке и Лисичанске. Сегодня орки специально открыли огонь по медицинскому учреждению областного центра. Россияне знали, что больница не пустая, там были пациенты в разных состояниях вместе с врачами, и это их не остановило. Фактически орки хотели добить раненых и убить тех, кто помогает местным выживать, — врачей", — написал он.

По словам главы области, здание больницы получило значительные повреждения: пострадало несколько этажей, однако врачи продолжают спасать местных жителей.

"Одна женщина погибла. Ей неоднократно предлагали эвакуацию. Тем не менее, больница продолжает спасать жизнь мирного населения. Мы не можем позволить себе оставить людей без помощи", — подчеркнул он.

Ранее в среду Гайдай сообщил, что населенные пункты Горской общины подвергаются безостановочным обстрелам из РСЗО "Град" со стороны российских оккупационных войск.

"Орки уже уничтожили электроподстанцию. Хотя община частично обесточена уже многие недели. Разрушены жилые кварталы, найден один погибший. Ждем тишины, чтобы начать поиски вероятных жертв и обследовать разрушения", — отметил он.

<div><br></div>

Напомним, что 25 апреля Гайдай объявил, что российские войска оккупировали полностью разрушенный их авиаударами поселок Новотошковское, относящийся к Горской общине.