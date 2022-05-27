- Категорія
- Суспільство
- Дата публікації
-
РФ хочуть ввести у Запорізькій та Херсонській областях російські автомобільні номери
Також загарбники обіцяють розробити систему субсидій для фермерів, створити нову систему податків, постачання продукції та сировини.
Російські окупанти заявили про намір запровадити у Запорізькій та Херсонській областях російські автомобільні номери. Про це повідомляється в Telegram-каналі Запорізької обласної військової адміністрації.
"На своїх пропагандистських ресурсах загарбники обіцяють розробити систему субсидій для фермерів, створити нову систему податків, постачання продукції та сировини, а також повідомляють, що Запорізька та Херсонська області перейдуть на російські автомобільні номери", - йдеться у повідомленні.
Також повідомляється, що кримські інженери підключили Бердянськ до трьох російських радіостанцій. Крім цього, в ефірі радіо "Крим" щогодини розповідають новини окупованих територій Херсонської та Запорізької областей, які пропагандисти називають "звільненими".Підписуйтеся на наш YouTube канал
При цьому у зв'язку із захопленням відділень Ощадбанку в Бердянську почали поширюватися чутки, що інші українські банки працюватимуть у місті лише до 1 червня. Проте керівництво фінустанов запевнило, що відділення продовжуватимуть свою роботу, доки буде така можливість.
Нагадаємо, що ВООЗ ухвалила резолюцію із засудженням Росії через її дії в Україні.