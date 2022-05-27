РФ хочуть ввести у Запорізькій та Херсонській областях російські автомобільні номери

Також загарбники обіцяють розробити систему субсидій для фермерів, створити нову систему податків, постачання продукції та сировини.

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Російські окупанти заявили про намір запровадити у Запорізькій та Херсонській областях російські автомобільні номери. Про це повідомляється в Telegram-каналі Запорізької обласної військової адміністрації.

"На своїх пропагандистських ресурсах загарбники обіцяють розробити систему субсидій для фермерів, створити нову систему податків, постачання продукції та сировини, а також повідомляють, що Запорізька та Херсонська області перейдуть на російські автомобільні номери", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що кримські інженери підключили Бердянськ до трьох російських радіостанцій. Крім цього, в ефірі радіо "Крим" щогодини розповідають новини окупованих територій Херсонської та Запорізької областей, які пропагандисти називають "звільненими".

При цьому у зв'язку із захопленням відділень Ощадбанку в Бердянську почали поширюватися чутки, що інші українські банки працюватимуть у місті лише до 1 червня. Проте керівництво фінустанов запевнило, що відділення продовжуватимуть свою роботу, доки буде така можливість.

Нагадаємо, що ВООЗ ухвалила резолюцію із засудженням Росії через її дії в Україні.