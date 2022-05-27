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Оккупанты хотят отменить обязательное изучение английского языка в Крыму
Рашисты проводят политику деградации системы образования на территории временно оккупированного Крыма. Оккупанты считают, что обязательное изучение английского языка в школах нужно отменить.
Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.
"Захватчики планируют исключить изучение английского языка из школьной программы, назвав его опасным для учащихся", - отметила Денисова.
Взамен английского, на котором говорят многие "недружественные страны", предлагается увеличить объемы преподавания "своих языков". В данном случае – русского.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Изучение украинского и крымскотатарского языков в АРК заблокировано.
Кроме того, для формирования пророссийского мировоззрения детей временно оккупированного полуострова наращиваются объемы пропаганды в образовательном процессе.
В школах постоянно проходят рашистские агитационные мероприятия, на которых детям рассказывают о "геройствах" оккупационной армии и зверствах "украинских националистов". Школьников мотивируют писать письма поддержки русским военным.
Также планируется введение в учебные программы предмета начальной военной подготовки в школе.
Отметим, так называемый глава крымского "парламента" Владимир Константинов недавно заявил, что обязательное изучение английского языка в школах нужно отменить.
"У меня в школе не было учителя английского. Я вырос без английского языка и не считаю себя ущербным", - заявил необразованный рашист.
По его словам, "зачем учить то, что может в жизни не пригодиться".
Напомним, оккупанты в разрушенном и заблокированном Мариуполе объявили о продлении учебного года до 1 сентября. Учить детей будут 53 педагога.