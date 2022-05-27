Оккупанты хотят отменить обязательное изучение английского языка в Крыму

Рашисты проводят политику деградации системы образования на территории временно оккупированного Крыма. Оккупанты считают, что обязательное изучение английского языка в школах нужно отменить.

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Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Захватчики планируют исключить изучение английского языка из школьной программы, назвав его опасным для учащихся", - отметила Денисова.

Взамен английского, на котором говорят многие "недружественные страны", предлагается увеличить объемы преподавания "своих языков". В данном случае – русского.

Изучение украинского и крымскотатарского языков в АРК заблокировано.

Кроме того, для формирования пророссийского мировоззрения детей временно оккупированного полуострова наращиваются объемы пропаганды в образовательном процессе.

В школах постоянно проходят рашистские агитационные мероприятия, на которых детям рассказывают о "геройствах" оккупационной армии и зверствах "украинских националистов". Школьников мотивируют писать письма поддержки русским военным.

Также планируется введение в учебные программы предмета начальной военной подготовки в школе.

Отметим, так называемый глава крымского "парламента" Владимир Константинов недавно заявил, что обязательное изучение английского языка в школах нужно отменить.

"У меня в школе не было учителя английского. Я вырос без английского языка и не считаю себя ущербным", - заявил необразованный рашист.

По его словам, "зачем учить то, что может в жизни не пригодиться".

Напомним, оккупанты в разрушенном и заблокированном Мариуполе объявили о продлении учебного года до 1 сентября. Учить детей будут 53 педагога.