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Оккупанты вывезла из Украины уже более 238 тысяч детей
Россия незаконно вывезла из Украины на свою территорию уже 238 329 тысяч детей.
Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.
"По состоянию на 26 мая страна-агрессор продолжает вывозить украинских граждан в Россию и на временно оккупированную территорию Украины. Сегодня известно, что границу с РФ пересекли уже 238 329 детей", - сообщила омбудсмен.
Она подчеркнула, что в соответствии со ст. 49 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, осуществлять принудительное (индивидуальное или массовое) переселение или депортацию запрещается.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Однако Россия прибегает к противоправным действиям, пренебрегает правилами ведения войны", - подчеркнула Денисова.
Также Национальное информационное бюро подготовило соответствующий алгоритм действий, что делать если граждане обнаружили перемещенного/депортированного ребенка.
Отметим, по состоянию на 26 мая в Украине пострадало больше 676 детей из-за полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. Из них по меньшей мере 240 детей погибли и более 436 получили ранения.