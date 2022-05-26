Оккупанты вывезла из Украины уже более 238 тысяч детей

Россия незаконно вывезла из Украины на свою территорию уже 238 329 тысяч детей.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"По состоянию на 26 мая страна-агрессор продолжает вывозить украинских граждан в Россию и на временно оккупированную территорию Украины. Сегодня известно, что границу с РФ пересекли уже 238 329 детей", - сообщила омбудсмен.

Она подчеркнула, что в соответствии со ст. 49 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, осуществлять принудительное (индивидуальное или массовое) переселение или депортацию запрещается.

"Однако Россия прибегает к противоправным действиям, пренебрегает правилами ведения войны", - подчеркнула Денисова.

Также Национальное информационное бюро подготовило соответствующий алгоритм действий, что делать если граждане обнаружили перемещенного/депортированного ребенка.

<div><br></div><div></div>

Отметим, по состоянию на 26 мая в Украине пострадало больше 676 детей из-за полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. Из них по меньшей мере 240 детей погибли и более 436 получили ранения.