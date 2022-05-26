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От действий российских войск пострадало почти 700 детей. Из них 240 погибли

От действий российских войск пострадало почти 700 детей. Из них 240 погибли
Фото: ЮНИСЕФ

По состоянию на 26 мая в Украине пострадало больше 676 детей из-за полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. Из них по меньшей мере 240 детей погибли и более 436 получили ранения.

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Об этом сообщают в Офисе генерального прокурора Украины.

Больше всего детей пострадало в Донецкой (151), Киевской (116), Харьковской (105), Черниговской (68), Луганской (50), Херсонской (49), Николаевской (45), Запорожской (28), Сумской (17), Житомирской (15) областях и в Киеве (16). Во время фиксации уголовных правонарушений стало известно, что в результате обстрела врагом гражданских автомобилей в Николаевском районе Николаевской области погибли двое детей.

Также стало известно, что при обстреле г. Мариуполь Донецкой области получила ранения 16-летняя девушка. 24 мая в результате обстрелов войсками РФ с. Красногоровка Донецкой области получила тяжелое ранение с ампутацией нижней конечности 6-летняя девочка. В этот же день из-за обстрела оккупантами г. Балаклея Харьковской области получил тяжелое ранение 9-летний ребенок.

Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ украинских городов и сел повреждено 1 883 учебных заведения, из них 178 разрушены полностью. При этом прокуроры подчеркивают, что эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Напомним, в начале мая российская авиация нанесла авиаудар по школе в Луганской области. По предварительной информации, погибли 60 человек

Автор:
Илья Требор