- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
Від дій російських військ постраждали майже 700 дітей. Із них 240 загинули
Станом на 26 травня в Україні постраждали понад 676 дітей через повномасштабну збройну агресію Російської Федерації. З них щонайменше 240 дітей загинули та понад 436 дістали поранення.
Про це повідомляють в Офісі генерального прокурора України.
Найбільше дітей постраждало у Донецькій (151), Київській (116), Харківській (105), Чернігівській (68), Луганській (50), Херсонській (49), Миколаївській (45), Запорізькій (28), Сумській (17), Житомирській (15) областях та у Києві (16). Під час фіксації кримінальних правопорушень стало відомо, що внаслідок обстрілу ворогом цивільних автомобілів у Миколаївському районі Миколаївської області загинуло двоє дітей.
Також стало відомо, що під час обстрілу м. Маріуполь Донецької області зазнала поранень 16-річна дівчина. 24 травня внаслідок обстрілів військами РФ с. Красногорівка Донецької області зазнала тяжкого поранення з ампутацією нижньої кінцівки 6-річна дівчинка. Цього ж дня через обстріл окупантами м. Балаклія Харківської області зазнала тяжкого поранення 9-річна дитина.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ українських міст та сіл пошкоджено 1 883 навчальні заклади, з них 178 зруйновано повністю. При цьому прокурори наголошують, що ці цифри не є остаточними, оскільки йде робота щодо їх встановлення у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
Нагадаємо, на початку травня російська авіація завдала авіаудару по школі в Луганській області. За попередньою інформацією, загинули 60 людей