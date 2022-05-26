Окупанти вивезли з України вже понад 238 тисяч дітей

Росія незаконно вивезла з України на свою територію 238 329 тисяч дітей.

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Про це повідомила уповноважена з прав людини Людмила Денісова.

"Станом на 26 травня країна-агресор продовжує вивозити українських громадян до Росії та на тимчасово окуповану територію України. Сьогодні відомо, що кордон із РФ перетнули вже 238 329 дітей", - повідомила омбудсмен.

Вона наголосила, що відповідно до ст. 49 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни здійснювати примусове (індивідуальне або масове) переселення або депортацію забороняється.

"Однак Росія вдається до протиправних дій, нехтує правилами ведення війни", - наголосила Денисова.

Також Національне інформаційне бюро підготувало відповідний алгоритм дій, що робити, якщо громадяни виявили переміщену/депортовану дитину.

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Зазначимо, станом на 26 травня в Україні постраждали понад 676 дітей через повномасштабну збройну агресію Російської Федерації. З них щонайменше 240 дітей загинули та понад 436 дістали поранення.