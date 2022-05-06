Российские войска нанесли по Запорожской области ракетные и авиаудары

Враг атаковал авиацией, артиллерией и ракетами. Под обстрелы попали Гуляйполе и Орехов. Об этом сообщает Запорожская ОВА.

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"До недавнего времени на Запорожском направлении враг активных боевых действий не вел, но оказывал огневое влияние, чтобы ограничить действия наших войск и уничтожить наши артиллерийские подразделения", — отметил спикер ОВА Иван Арефьев.

Но в пятницу, 6 мая, авиация и артиллерия РФ нанесли удар по Гуляйполю.

Массированными артобстрелами русская армия также уничтожает мирную инфраструктуру Орехова, по которому наносит ракетные и авиаудары.

Напомним, в Запорожской области из-за повреждений линий электроснабжения, опор и оборудования без света оказалось почти 40 тысяч абонентов.

В конце апреля россияне нанесли ракетный удар по Запорожью.