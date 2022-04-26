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Россияне ударили ракетами по Запорожью
Утром 26 апреля, около 6:50, в Запорожье попали российские ракеты. Были слышны не менее трех взрывов.
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Об этом сообщает Запорожская областная военная администрация.
"Запорожье. Утром, в 6:50, зафиксированы "прилеты". Обстоятельства выясняются. Подробности позже", — отметили в областной военной администрации.
Секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев призвал жителей находиться в укрытиях до отбоя тревоги, а также не распространять фото- и видеоматериалы в соцсетях.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, российские войска обстреляли из артиллерии город Васильевка в Запорожской области, пострадали несколько домов в центре города и частный сектор, магазин и депо на железнодорожной станции "Таврийск". В результате один человек погиб, еще пятеро ранены.