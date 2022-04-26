Росіяни вдарили ракетами по Запоріжжю

Вранці 26 квітня, близько 6:50, в Запоріжжя потрапили російські ракети. Було чути не менше трьох вибухів.

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Про це повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація.

"Запоріжжя. Вранці, о 6:50, зафіксовано "прильоти". Обставини з'ясовуються. Подробиці пізніше", - зазначили в обласній військовій адміністрації.

Секретар Запорізької міськради Анатолій Куртев закликав мешканців перебувати в укриттях до відбою тривоги, а також не розповсюджувати фото- та відеоматеріали у соцмережах.

Нагадаємо, російські війська обстріляли з артилерії місто Василівка у Запорізькій області, постраждали кілька будинків у центрі міста та приватний сектор, магазин та депо на залізничній станції "Таврійськ". В результаті одна людина загинула, ще п'ятеро поранені.