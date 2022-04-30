В Запорожской области из-за боевых действий почти 40 тысяч человек оказались без света

В Запорожской области по состоянию на субботу, 30 апреля, из-за повреждений линий электроснабжения, опор и оборудования без электроснабжения оказалось 37 313 абонентов в 85 населенных пунктах.

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Об этом сообщает пресс-служба Запорожской областной военной администрации.

«Утром из-за повреждений в результате боевых действий воздушной линии 35 кВ без энергоснабжения остались 14 населенных пунктов области. Устранить. Проведение аварийно-восстановительных работ на территории обслуживания Ореховского, Васильевского и Гуляйпольского районных отделений из-за активных боевых действий невозможно», — отмечается в сообщени.

При этом в области без газоснабжения остаются 65 956 абонентов. Без газоснабжения остались 48 населенных пунктов Бердянского и Мелитопольского районов из-за повреждений магистрального газопровода на территории Донецкой области.

«За прошедшие сутки информация о повреждении объектов водопроводно-канализационного хозяйства не поступала. По имеющейся информации на сегодняшний день отсутствует водоснабжение в городе Гуляйполе и прилегающих сельских населенных пунктах Пологовского района, пгт Степногорск и прилегающих сельских населенных пунктах Васильевского района. Кроме того, из-за проблем с обеспечением электроэнергией артезианских скважин без водоснабжения часть города Пологи Пологовского района», — добавили в ОВА.

Напомним, ранее в половине домов в Киевской области, которые были обесточены из-за введения оккупационных войск РФ, возобновили электроснабжение.