На Запоріжжі через бойові дії майже 40 тисяч людей опинилися без світла

У Запорізькій області станом на суботу, 30 квітня, через пошкодження ліній електропостачання, опор та обладнання без електропостачання виявилося 37 313 абонентів у 85 населених пунктах.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомляє прес-служба Запорізької обласної військової адміністрації.

«Вранці через пошкодження внаслідок бойових дій повітряної лінії 35 кВ без енергопостачання залишилося 14 населених пунктів області. Усунути. Проведення аварійно-відновлювальних робіт на території обслуговування Оріхівського, Василівського та Гуляйпільського районних відділень через активні бойові дії неможливе», — наголошується в повідомленні.

При цьому в області без газопостачання залишаються 65956 абонентів. Без газопостачання залишилося 48 населених пунктів Бердянського та Мелітопольського районів через пошкодження магістрального газопроводу на території Донецької області.

«Минулої доби інформація про пошкодження об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства не надходила. За наявною інформацією на сьогоднішній день відсутнє водопостачання у місті Гуляйполі та прилеглих сільських населених пунктах Пологівського району, смт Степногірськ та прилеглих сільських населених пунктах Василівського району. Крім того, через проблеми із забезпеченням електроенергією артезіанських свердловин без водопостачання частина міста Пологи Пологівського району», — додали в ОВА.

Нагадаємо, раніше у половині будинків у Київській області, які були знеструмлені через запровадження окупаційних військ РФ, відновили електропостачання.