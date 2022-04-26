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Електрику відновили у половині будівель звільнених населених пунктів на Київщині
У половині будинків на Київщині, які було знеструмлено через введення окупаційних військ РФ, вже відновлено електропостачання, повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.
Разом з тим на трасах Харківщини, яку атакують російські війська, йде робота з засипання ям задля забезпечення проїзду автотранспорту.
У Чернігівські області тривають роботи з відновлення мостів, а на Сумщині запустили залізничне сполучення зі столицею.
Нагадаємо, що на сьогоднішній день командою "Укравтодору" у Київській, Сумській та Чернігівській областях очищено близько 500 км доріг різних форм власності, забезпечено проїзд 14 мостами.Підписуйтеся на наш YouTube канал
З 5 квітня дорожні бригади приєдналися до волонтерів та комунальників та займаються генеральним прибиранням. На даний момент в Україні вже 212 км очищених вулиць в найбільш постраждалих населених пунктах Київщини.
Ключові тимчасові переправи влаштовуються на так званих "дорогах життя" у Київській, Чернігівській та Сумській областях.