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Электричество восстановили в половине зданий освобожденных населенных пунктов в Киевской области
В половине домов в Киевской области, которые были обесточены из-за введения оккупационных войск РФ, уже возобновлено электроснабжение, сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.
Вместе с тем на трассах Харьковщины, которую атакуют российские войска, идет работа по засыпанию ям для обеспечения проезда автотранспорта.
В Черниговской области продолжаются работы по восстановлению мостов, а в Сумской области запустили железнодорожное сообщение со столицей.
Напомним, что на сегодняшний день командой "Укравтодора" в Киевской, Сумской и Черниговской областях очищено около 500 км дорог разных форм собственности, обеспечен проезд по 14 мостам.Подписывайтесь на наш Telegram канал
С 5 апреля дорожные бригады присоединились к волонтерам и коммунальщикам и занимаются генеральной уборкой. В настоящее время в Украине уже 212 км очищенных улиц в наиболее пострадавших населенных пунктах Киевщины.
Ключевые временные переправы обустраиваются на так называемых дорогах жизни в Киевской, Черниговской и Сумской областях.