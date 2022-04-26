Электричество восстановили в половине зданий освобожденных населенных пунктов в Киевской области

В половине домов в Киевской области, которые были обесточены из-за введения оккупационных войск РФ, уже возобновлено электроснабжение, сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

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Вместе с тем на трассах Харьковщины, которую атакуют российские войска, идет работа по засыпанию ям для обеспечения проезда автотранспорта.

В Черниговской области продолжаются работы по восстановлению мостов, а в Сумской области запустили железнодорожное сообщение со столицей.

Напомним, что на сегодняшний день командой "Укравтодора" в Киевской, Сумской и Черниговской областях очищено около 500 км дорог разных форм собственности, обеспечен проезд по 14 мостам.

С 5 апреля дорожные бригады присоединились к волонтерам и коммунальщикам и занимаются генеральной уборкой. В настоящее время в Украине уже 212 км очищенных улиц в наиболее пострадавших населенных пунктах Киевщины.

Ключевые временные переправы обустраиваются на так называемых дорогах жизни в Киевской, Черниговской и Сумской областях.