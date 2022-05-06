Російські війська нанесли по Запорізькій області ракетні та авіаудари

Ворог атакував авіацією, артилерією та ракетами. Під обстріл потрапили Гуляйполе та Оріхів. Про це повідомляє Запорізька ОВА.

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"До недавнього часу на Запорізькому напрямку ворог активних бойових дій не вів, але завдавав вогневі удари, щоб обмежити дії наших військ та знищити наші артилерійські підрозділи", — зазначив речник ОВА Іван Ареф'єв.

Але в п'ятницю, 6 травня, авіація та артилерія РФ завдали удару по Гуляйполю.

Масованими артобстрілами російська армія також знищує мирну інфраструктуру Орєхова, якому завдає ракетні та авіаудари.

Нагадаємо, у Запорізькій області через пошкодження ліній електропостачання, опор та обладнання без світла залишилося майже 40 тисяч абонентів.

Наприкінці квітня росіяни завдали ракетного удару по Запоріжжю.