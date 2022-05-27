У Гуляйполі від обстрілу російських військ 26 травня постраждали десятки будинків (ФОТО)

Внаслідок артилерійського обстрілу Гуляйполя з боку російських військ 26 травня у місті постраждали десятки будинків. Водночас, як повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація, інформації щодо постраждалих немає.

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Так, у приватних будинках мирних жителів вибито вікна та двері, пошкоджено шиферне покриття на дахах, зруйновано прибудинкову територію, гаражі та інші господарські будівлі.

Також значні пошкодження отримала територія одного з приватних підприємств: пошкоджені складські та ангарські приміщення, уламками посічені стіни та автомобілі, що стояли на території виробництва.

Поліція задокументувала наслідки обстрілів та передала матеріали до обласного управління Служби безпеки України для вирішення питання про відкриття кримінального провадження за частиною 1 статті 438 Кримінального кодексу (порушення законів та звичаїв війни).

Фото: Запорізька ОВА Фото: Запорізька ОВА Фото: Запорізька ОВА Фото: Запорізька ОВА Фото: Запорізька ОВА Фото: Запорізька ОВА Фото: Запорізька ОВА

Нагадаємо, що Гуляйполе та сусіднє місто Оріхів вже понад два місяці знаходяться біля лінії фронту з російськими окупаційними військами, які завдають по них ракетні та авіаудари.