Російські війська обстріляли Гуляйполе та Комишуваху Запорізької області (ФОТО)

Ввечері 31 травня російські війська обстріляли селище Комишуваха, що неподалік Запоріжжя, повідомляє обласна військова адміністрація. Зазначається, що на приватні будинки та цивільну інфраструктуру селища з 18 до 20 години "російські снаряди сипалися без зупину".

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"Місцевим мешканцям, які ще не встигли виїхати у більш безпечні місця, довелося більше двох годин ховатися у підвалах, аби вберегтися від ворожих обстрілів. На щастя, жертв та поранених не виявлено. Жителі Комишувахи, навчені підлою тактикою окупанта обстрілювати домівки мирного населення, негайно попрямували в укриття", - йдеться у повідомленні.

Як зазначають у ОВА, в результаті прицільним вогнем ворожі війська розтрощили житлові помешкання, присадибні ділянки, приватний транспорт та техніку.

Крім того, як повідомляє Головне управління поліції у Запорізькій області, 1 червня надійшло декілька повідомлень про наслідки обстрілу домівок мирного населення у місті Гуляйполе.

Поліцейські задокументували близько десяти зруйнованих будинків. В усіх домівках вибиті вікна та двері, пошкоджено дахи, посічені стіни. У багатьох людей зруйновано подвір’я та господарчі будівлі на прибудинковій території. Інформації щодо травмованих осіб не надходило.

Поліцейські передали доказові матеріали злочину до управління Служби безпеки України в Запорізькій області для вирішення питання про відкриття кримінального провадження за частиною 1 статті 438 Кримінального кодексу (порушення законів та звичаїв війни).

Фото: ГУ НП в Запорізькій області

Зазначимо, що 30 травня запорізька поліція також повідомляла про обстріл напередодні Гуляйполя. Окрім житлових будинків, тоді було пошкоджено близько десятка продовольчих магазинів, будинок молитви та поштове відділення - загалом біля 50 об'єктів. До цього про обстріл Гуляйполя з десятками потерпілих будинків повідомлялося лиш на два дні раніше.