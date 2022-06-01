"Рано расслабляться": в ТРО предупреждают о возможных ракетных обстрелах Киева

Киевлянам и жителям столицы рано расслабляться, поскольку угроза ракетных обстрелов столицы со стороны армии Российской Федерации по-прежнему сохраняется.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом заявил пресс-офицер 112-й киевской бригады территориальной обороны ВСУ Андрей Ковалев в эфире национального телемарафона.

По его словам, на данный момент существует угроза попытки россиян открыть "второй фронт" на киевском направлении.

"Война не закончилась. Киевлянам, жителям столицы рано расслабляться. Для Киева существует угроза, прежде всего угроза террористических обстрелов со стороны РФ баллистическими и крылатыми ракетами. Также существует угроза попытки российских оккупантов открыть "второй фронт" на киевском направлении", - сказал Андрей Ковалев.

Также он отметил, что ошибки февраля-марта были учтены. Множество средств и сил на киевском направлении привлечены к обороне столицы.

В то же время, Киевской городской военной администрации отреагировали на слухи о повторном наступлении войск РФ на Киев, заявив, что признаков формирования войск в Брянской и Курской области нет. Но РФ может использовать также территорию Беларуси.