Военные власти Киева оценили возможность повторного наступления армии РФ на столицу

В Киевской городской военной администрации отреагировали на слухи о повторном наступлении войск страны-агрессора РФ на Киев.

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Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской военной администрации.

Там отметили, что признаков формирования войск в Брянской и Курской области нет, но РФ может использовать также территорию Беларуси.

Однако Киев является приоритетной целью для захвата российскими войсками, поэтому угроза повторного наступления сохраняется.

"Киев как столица является приоритетной целью для захвата российскими войсками. Учитывая значительное количество человеческого и материально-технического ресурса, опасность повторного наступления остается", — сказал глава Киевской городской военной администрации Николай Жирнов.

Он подчеркнул, что для повторного наступления нужно создать группу войск, а это требует время, а в сегодняшних условиях быстро это сделать невозможно.

Но все равно Киев готовится дать надлежащий отпор противнику: обустраиваются рубежи и позиции, строятся оборонительные сооружения, определена местность для минирования, проводится подготовка войск.

"Угроза существует и будет существовать, пока мы не победим, однако Киев готовится дать надлежащий отпор врагу", — заявил Жирнов.

Отметим, ранее глава терробороны Днепра Геннадий Корбан заявил, что Киеву, Сумам, Чернигову и Харькову нужно срочно строить глубокую эшелонированную оборону.