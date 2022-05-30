"Четырем городам Украины нужно срочно выстраивать глубокую оборону", — Корбан

Глава терробороны Днепра Геннадий Корбан считает, что Киеву, Сумам, Чернигову и Харькову нужно срочно строить глубокую эшелонированную оборону. Об этом он заявил в Facebook.

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Корбан также призвал минировать северную границу Украины.

"Отбросьте интрижки и не теряйте зря время, парни", - подчеркнул Корбан.

Отметим, что, по данным Генштаба, враг сконцентрировал свои силы на взятии под контроль Донбасса. Российские оккупационные войска задействовали все возможное вооружение, применили авиацию, чтобы войти в Северодонецк. Ожесточенные бои идут на окраинах города.

Параллельно РФ перебрасывает войска к границам с Сумской областью. Россия отправила в Курскую область войска, что на границе с Украиной, артиллерию и ракетные установки.

В то же время Россия несет огромные потери среди своих офицеров среднего и младшего звена в ходе вторжения в Украину. Это приведет к дальнейшему снижению боевого духа армии.