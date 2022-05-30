РФ перебрасывает войска к границам с Сумской областью

Россия отправила в Курскую область войска, что на границе с Украиной, артиллерию и ракетные установки.

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Об этом сообщает издание "Медуза" со ссылкой на заявление губернатора региона Романа Старовойт.

По его словам, в область уже прибыло и пребывает большое количество личного состава Минобороны, дополнительное вооружение в виде артиллерийских и ракетных установок.

Напомним, что по данным разведки Великобритании, Россия понесла огромные потери среди своих офицеров среднего и младшего звена в ходе вторжения в Украину. Это приведет к дальнейшему снижению боевого духа армии.